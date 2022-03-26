الإطار التنسيقي يقدم لرئاسة البرلمان ورقة رسمية فيها أكثر من 126 توقيعاً لنواب مقاطعين للجلسة

2022/03/26 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن الإطار التنسيقي قدّم لرئاسة البرلمان ورقة رسمية فيها أكثر من 126 توقيعاً لنواب مقاطعين للجلسة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الإطار التنسيقي قدم لرئاسة البرلمان ورقة رسمية فيها أكثر من 126 توقيعاً لنواب مقاطعين للجلسة".

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