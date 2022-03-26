مصدر برلماني: عدد النواب الحاضرين في البرلمان لم يصل إلى النصاب القانوني المطلوب

2022/03/26 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مصدر برلماني، اليوم السبت، عدد النواب الحاضرين في البرلمان لم يصل إلى النصاب القانوني المطلوب.وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن عدد النواب الحاضرين في البرلمان لم يصل إلى النصاب القانوني المطلوب حيث بلغ عدد النواب الحاضرين 163 نائباً داخل قبة البرلمان".

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