2022/03/26 | 14:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SDX6Ax4Dwyo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتصرف غير لائق .. رئيس الجامعة المستنصرية يتعامل مع كادر قناة زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتصرف غير لائق .. رئيس الجامعة المستنصرية يتعامل مع كادر قناة زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).