أوكرانيا.. حظر تجول جديد في كييف وسط استمرار المعارك في محيط العاصمة

2022/03/26 | 14:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، السبت، فرض حظر تجول مجددا في العاصمة الأوكرانية، بداية من مساء اليوم وإلى غاية صباح الإثنين.

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