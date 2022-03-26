الحكايةُ وما فيها..

2022/03/26 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

الجميعُ يدّعي وصلًا بالقيم،

وبالمبادئ، وبليلى ..

الجميعُ يتخندقُ استعدادًا لخوضِ نزالٍ

مع طواحينِ الهواء؛ لاستنقاذِ حقوقِ

الناس، والجميعُ يرفعُ رايةً واحدةً

كُتِبَتْ عليها كلمةُ الحق

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