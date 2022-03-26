مجلس النواب يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/03/26 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب العراقي، السبت، جلسة

انتخاب رئيس الجمهورية، برئاسة محمد

الحلبوسي.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس، في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "مجلس

النواب يعقد جلسته الاعتيادية الرابعة

برئاسة

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