كردستان تعلن تضامنها التام مع السعودية

2022/03/26 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت رئاسة اقليم كردستان، اليوم

السبت، القصف الذي تعرضت له منشآت

نفطية في السعودية.

وقالت رئاسة اقليم كردستان في بيان،

تلقته وكالة نون الخبرية، إنها تدين

وتستنكر الهجمات التي استهدفت اراضي

ومنشآت

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