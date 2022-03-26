دراسة جديدة: جرعة رابعة من لقاح كورونا توفر حماية قصوى

2022/03/26 | 14:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسة جديدة من إسرائيل إلى أن الجرعة الرابعة للقاح كوفيد زادت من الحماية على المدى القصير ، لكن هذه الحماية تضاءلت بشكل أسرع مما كان عليه الأمر مع الجرعة الثالثة.

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