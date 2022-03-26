قرع جرس مجلس النواب لدعوة النواب الى قاعة المجلس

2022/03/26 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة رئاسة البرلمان تقرع جرس مجلس النواب لدعوة النواب الى قاعة المجلس

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