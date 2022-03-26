مراسل التغيير: الحلبوسي يفتتح الجلسة بحضور 202 نائبا

2022/03/26 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس النواب ،اليوم السبت، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي بحضور 202 من النواب.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس أن “مجلس النواب افتتح جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 202 من أعضاء مجلس النواب”مشيرا الى أن “مجلس النواب صوت على إضافة فقرة إلى جدول أعماله”.

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