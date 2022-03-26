قطر: يجب التعامل مع مشكلات المنطقة بنفس التعامل مع الأزمة الأوكرانية

2022/03/26 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،اليوم السبت، في مؤتمر منتدى الدوحة إلى اهتمام عالمي بالصراعات في منطقة الشرق الأوسط مماثل لذلك الذي حظيت به أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

وقال آل ثاني، إن المعاناة الإنسانية في أوكرانيا التي يتحدث عنها الجميع الآن، هي معاناة عانى منها الكثير من بلدان المنطقة لسنوات ولم يحدث أي شيء، ولم تشهد أي استجابة عالمية لمعالجتها، معربا عن أمله بأن يكون هذا نداء للمجتمع الدولي للنظر إلى المنطقة العربية ومعالجة القضايا التي تحدث فيها بنفس مستوى الالتزام الذي شهده العالم حيال أوكرانيا.

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