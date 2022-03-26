2022/03/26 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

حدد مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم السبت، أن "البرلمان حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرا الى ان "المجلس رفع جلسته الى ييوم الاثنين بعد أن انهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يحدد الاربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يحدد الاربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).