بالأسماء.. أعضاء اللجنة المالية النيابية

2022/03/26 | 15:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعضاء اللجنة المالية : النائب حسن الكعبي النائب محمد تميم النائب فلاح الزيدان النائب ستار العتابي النائب مهند الخزعلي النائب احمد مظهر النائب ريبوار اورحمان النائب ناظم الشبلي النائب خليل الغازي النائب مشعان الجبوري النائب فالح الساري النائب عبدالعباس العبساوي

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أعضاء اللجنة المالية النيابية أولاً على ايرث نيوز.

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