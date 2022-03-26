2022/03/26 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل العديد من الأوكرانيين المنهكين المصطفين في قاعة للحفلات الموسيقية بالعاصمة البولندية، وارسو، والتي تحولت إلى مركز للاجئين، سمعت ليديا فيرغون أن الرئيس الأميركي، جو بايدن قدم عرضًا لقبول دخول 100 ألف لاجئ منهم في بلاده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بعيدة عن وطننا".. اللاجئون الأوكرانيون يفضلون بولندا القريبة على أميركا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بعيدة عن وطننا".. اللاجئون الأوكرانيون يفضلون بولندا القريبة على أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).