2022/03/26 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:37

واع/

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