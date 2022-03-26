حشرات صغيرة تسببها.. حمى قاتلة تصيب امرأة بريطانية

2022/03/26 | 15:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، أنه تم تشخيص امرأة بريطانية بحمى “القرم والكونغو” النزفية، بعد سفرها إلى آسيا الوسطى.هذه الحمى هي مرض فيروسي ينتقل عادة عن طريق حشرات القراد وحيوانات الماشية في البلدان التي يتوطن فيها المرض.وهذه هي الحالة الثالثة فقط منذ عام 2012 التي يتم رصدها في بريطانيا.وقالت […]

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