2022/03/26 | 15:45 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب العراقي يخفق في تحقيق النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/26 | 15:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب العراقي يخفق في تحقيق النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب العراقي يخفق في تحقيق النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).