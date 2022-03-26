موسكو: التفاوض مع واشنطن حول عمل البعثات الدبلوماسية يجب أن يكون على أساس التكافؤ

2022/03/26 | 15:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للتفاوض مع واشنطن حول موضوع البعثات الدبلوماسية على أساس التكافؤ التام، متهمة الولايات المتحدة بعرقلة عمل المؤسسات الروسية في أراضيها.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان نشر على موقع الوزارة اليوم السبت: “لا نتهرب من الحوار ومستعدون للتفاوض بشرط أن يكون ذلك على […]

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