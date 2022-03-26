تأجيل جسلة البرلمان.. الحكاية من البداية

2022/03/26 | 15:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع التيار الصدري إلى عقد الجلسة وشكل تحالفاً برلمانياً من 155 نائباً.

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