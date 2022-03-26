وكالة نون تنشر اسماء اعضاء اللجنة المالية التي صوت عليها البرلمان

2022/03/26 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت،

اسماء اعضاء اللجنة المالية في مجلس

النواب العراقي.

وبحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس

النواب العراقي أن اعضاء اللجنة

المالية هم كل من:

النائب حسن الكعبي

النائب

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