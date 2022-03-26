2022/03/26 | 15:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hwDYpwKEl4Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئاستا الجمهورية والوزراء تقتربان من الحسم د. عصام الفيلي/ استاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئاستا الجمهورية والوزراء تقتربان من الحسم د. عصام الفيلي/ استاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).