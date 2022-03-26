طريق ليكيا التركي.. استمتع بأجمل الشواطئ عند كل منعطف

2022/03/26 | 15:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتميّز طريق ليكيا التركي، الذي يمتد مسافة 540 كيلومتر موزعة على مسارات للمشي لمسافات طويلة في شبه جزيرة تيكي، بإطلالات خلابة على أجمل الشواطئ التي تنتظرك عند كل منعطف، فضلًا عن محطات استراحة للمشاة رائعة!

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