مسؤول حكومي: انجاز المرحلة الاخيرة من حزام أمني لدرء الخطر عن 30 ألف عراقي

2022/03/26 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مسؤول حكومي بديالى، اليوم السبت، عن انجاز المرحلة الاخيرة من حزام أمنى لدرء خطر داعش عن 30 ألف نسمة.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر التميمي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الاجهزة الامنية اكملت المرحلة الثالثة والاخيرة من استراتيجية الاحزمة الامنية حول 17 قرية زراعية تقع ضمن حوض الوقف شرقي العبارة والتي تضم قرابة الـ 30 ألف نسمة".

واضاف ان "الاحزمة الامنية ستؤمن القرى ومحيطها من أي هجمات لتنظيم داعش خاصة في البساتين وستقطع الطريق امام حالات التسلل بين المناطق لاستهداف النقاط الامنية والمدنية على حد سواء".

واكد ان الاوضاع الامنية مستقرة حاليا بعد اكمال الاحزمة حول القرى، لافتاً إلى ان "العبارة وقراها تشكل بوابة بعقوبة الشمالية الشرقية واي توتر امني سينعكس على مركز المحافظة مؤكدا بان هناك متابعة ميدانية من اجل تفادي أي خروقات تستهدف الامن الداخلي".

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