بغداد اليوم تنشر أسماء اعضاء اللجنة المالية النيابية

2022/03/26 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، السبت، اسماء أعضاء اللجنة المالية المصوت عليها في جلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 202 من النواب.

وادناه اعضاء اللجنة المالية :

النائب حسن الكعبي

النائب محمد تميم

النائب فلاح الزيدان

النائب ستار العتابي

النائب مهند الخزعلي

النائب احمد مظهر

النائب ريبوار اورحمان

النائب ناظم الشبلي

النائب خليل الغازي

النائب مشعان الجبوري

النائب فالح الساري

النائب عبدالعباس العبساوي

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