2022/03/26 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته ليوم الاثنين المقبل، فيما حدد موعداً جديداً لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع الجلسة ليوم الاثنين المقبل".

وأضافت ان "الحلبوسي حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين المقبل ويحدد موعداً جديداً لانتخاب رئيس الجمهورية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين المقبل ويحدد موعداً جديداً لانتخاب رئيس الجمهورية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).