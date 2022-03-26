بايدن يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في وارسو

2022/03/26 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن ،اليوم السبت، محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأميركيين، على ما أفاد صحافيون مرافقون للرئيس الأميركي في زيارته لبولندا.

وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف، على ما أفاد الصحافيون.

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