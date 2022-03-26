2022/03/26 | 16:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعكف مؤسسة “ماكس بلانك” البحثية في ألمانيا على تنفيذ برنامج علمي لتتبع حركة الحيوانات في شتى بقاع الأرض من خلال كمبيوتر في الفضاء.ويطلق على هذا البرنامج اسم “منظومة التعاون الدولي لأبحاث الحيوان عبر الفضاء” ويشتهر باسم “إيكاروس”.ويهدف هذا البرنامج إلى تتبع سلوكيات ومسارات الهجرة للطيور والخفافيش والسلاحف البحرية والدببة والفهود والنمور […]

ظهرت المقالة كمبيوتر فضائي يرصد الحيوانات على الأرض أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمبيوتر فضائي يرصد الحيوانات على الأرض) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمبيوتر فضائي يرصد الحيوانات على الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).