الحلبوسي يؤكد ضرورة الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق النصاب

2022/03/26 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم السبت، ضرورة الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ، أن” الحلبوسي اوضح خلال جلسة البرلمان أن فقرة انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج الى نصاب ثلثي عدد أعضاء المجلس بحسب ما اقرته المحكمة الاتحادية ونص عليه الدستور بهذا الشأن”، مبينا أن” عدم تحقيق النصاب المطلوب يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب الرئيس”.

ورفع مجلس النواب جلسة الى يوم الاثنين المقبل، فيما حدد يوم الاربعاء موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

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