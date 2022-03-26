صدمة الأسعار تتربص بالعراقيين في رمضان

2022/03/26 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

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ما تزال ازمة غلاء الاسعار حاضرة في العاصمة بغداد مع اقتراب شهر رمضان ..



مخاوف من فقدان السيطرة التامة على اسعار المواد الأساسية دفعت غرفة تجارة بغداد لعقد اجتماع مع عدد من التجار لإيجاد الحلول اللازمة.

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