واشنطن تتهم أربعة عملاء روس باختراق منشأة نفطية سعودية ومحطة طاقة نووية أميركية

2022/03/26 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة العدل الأميركية تهما جنائية ضد أربعة مسؤولين بالحكومة الروسية، قالت إنهم متورطون بتنفيذ عمليتي تسلل إلكتروني كبيرتين استهدفتا قطاع الطاقة العالمي، بما في ذلك محطة نووية أميركية ومصفاة نفط سعودية.

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