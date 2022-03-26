الكتلة الصدرية وكتل سياسية تتفق على خفض سعر صرف الدولار ودفع رواتب البيشمركة من قبل الحكومة الاتحادية

2022/03/26 | 16:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثائق رسمية، اليوم السبت،

تواقيع رؤساء الكتلة الصدرية وتحالف

"السيادة" على شروط كتلة "من اجل الشعب"

مقابل الدخول لجلسة البرلمان والتصويت

على مرشح رئاسة الجمهورية ريبير احمد.

وقال مصدر مطلع، إنه

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