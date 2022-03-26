العراق يخسر نحو مليار دولار لتراجع صادراته.. تلكؤ واغلاق الحقول كبد العراق خسارة نحو 8 ملايين برميل خلال شباط

2022/03/26 | 16:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بالرغم من ارتفاع حصة العراق الانتاجية في شباط مقارنة بكانون الثاني من النفط الخام حوالي 44 الف برميل يوميًا، او اكثر 1.2 مليون برميل شهريًا، تراجعت صادرات العراق في شباط بنحو 6.5 مليون برميل مقارنة بكانون الثاني، وهي نتائج واضحة ومباشرة على ماشهده العراق من توقف بعض الحقول خلال الفترة الماضية.

واعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، مبينة ان الايرادات النفطية بلغت 8.8 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان إن كمية الصادرات من النفط الخام 92 مليوناً و790 الف و173 برميل، بإيرادات بلغت 8 مليارات و809 ملايين و 162 الف دولارامريكي .

وأشارت الشركة إلى أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 91 مليوناً و314 الفاً و828 برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و475 الفاً و345 برميلاً، مبينة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (94,936) دولاراً”.

وأوضحت أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

صادرات كانون الثاني 99.3 مليون برميل!

وبالمقارنة مع صادرات كانون الثاني الماضي، فأن العراق صدر 99.3 مليون برميل، مقارنة مع شباط الذي تم تصدير فقط 92.8 مليون برميل، مايعني ان العراق خسر اكثر من 6.5 مليون برميل لم يصدرها بفعل تلكؤ الانتاج واغلاق بعض الحقول.

فضلًا عن ذلك، فقد العراق اكثر من 1.2 مليون برميل في شباط جراء ارتفاع حصة العراق الانتاجية وفق اوبك، الا انه لم يحققها، ليكون مجموع ما تراجع من صادرات العراق خلال شباط مقارنة بكانون الثاني هو 7.7 مليون برميل، وباحتساب سعر البرميل بـ94 دولارا، فأن العراق خسر خلال شباط نحو 725 مليون دولار، او قرابة المليار دولار، ولولاها لكانت ايرادات العراق في شباط 9.5 مليار دولار بدلا من 8.8 مليار دولار.

وتم اغلاق حقل الكطيعة في محافظة ذي قار جراء تظاهرات مطالبة بالتعيين، فضلا عن اغلاق حقل غرب القرنة لاعمال صيانة الامر الذي كبد العراق انتاج نجو نصف مليون برميل يوميًا.

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