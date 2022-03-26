2022/03/26 | 16:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم إحدى أبرز شركات الهندسة المعمارية في العالم بتصميم جديد خاص بعالم "ميتافيرس"، يتمثل بمدينة افتراضية تأمل أن تكون مدينة فاضلة ليبرتارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحث عن المدينة الفاضلة بات ممكنًا في عالم "ميتافيرس".. كيف ذلك؟ وأين موقعها المحتمل؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحث عن المدينة الفاضلة بات ممكنًا في عالم "ميتافيرس".. كيف ذلك؟ وأين موقعها المحتمل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).