هاشتاك #‏‌شكرا_للثلث_الضامن يتصدر ترند العراق



هاشتاك #‏‌شكرا_للثلث_الضامن يتصدر ترند العراق
2022/03/26 | 16:27 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..

تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك  #شكرا_للثلث_الضامن، بعد فشل تحقيق نصاب جلسة البرلمان وتأجيلها الى الاثنين المقبل.

واطلق ناشطون ترند #شكرا_للثلث_الضامن، لمنع تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية .

وذكر مغردون ان “فشل جلسة اليوم هو شاهد على مدى صلابة وتوحد وتماسك الاطار التنسيقي وقوته طوال المدة الزمنية الماضية وشاهد على تأثير الكتل المتحالفة معه […]

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