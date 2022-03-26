2022/03/26 | 16:27 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #شكرا_للثلث_الضامن، بعد فشل تحقيق نصاب جلسة البرلمان وتأجيلها الى الاثنين المقبل.
واطلق ناشطون ترند #شكرا_للثلث_الضامن، لمنع تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية .
وذكر مغردون ان “فشل جلسة اليوم هو شاهد على مدى صلابة وتوحد وتماسك الاطار التنسيقي وقوته طوال المدة الزمنية الماضية وشاهد على تأثير الكتل المتحالفة معه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #شكرا_للثلث_الضامن يتصدر ترند العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #شكرا_للثلث_الضامن، بعد فشل تحقيق نصاب جلسة البرلمان وتأجيلها الى الاثنين المقبل.
واطلق ناشطون ترند #شكرا_للثلث_الضامن، لمنع تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية .
وذكر مغردون ان “فشل جلسة اليوم هو شاهد على مدى صلابة وتوحد وتماسك الاطار التنسيقي وقوته طوال المدة الزمنية الماضية وشاهد على تأثير الكتل المتحالفة معه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #شكرا_للثلث_الضامن يتصدر ترند العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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