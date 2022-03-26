هاشتاك #‏‌شكرا_للثلث_الضامن يتصدر ترند العراق

2022/03/26 | 16:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #شكرا_للثلث_الضامن، بعد فشل تحقيق نصاب جلسة البرلمان وتأجيلها الى الاثنين المقبل.واطلق ناشطون ترند #شكرا_للثلث_الضامن، لمنع تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية .وذكر مغردون ان “فشل جلسة اليوم هو شاهد على مدى صلابة وتوحد وتماسك الاطار التنسيقي وقوته طوال المدة الزمنية الماضية وشاهد على تأثير الكتل المتحالفة معه […]

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