ماذا عن حوارات رحيل السيسي؟! حوار هشام قاسم مع -عربي 21-، نموذجاً. - سعيد علام

2022/03/26 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام "توجد سجون كثيرة، ولكن المسئولين عن جرائم الاغتيال بسبب سوء التغذية لا يسجنون فيها، لانهم يملكون المفاتيح.""سوء التنمية في امريكا اللاتينية"رينيه ديموت.تسود وسائل التواصل الاجتماعي في مصر هذه الايام اجواء تتشابه في بعض جوانبها مع اجواء الفترة التي ظهر فيها المقاول والفنان محمد علي، من حيث التبشير بقرب التغيير، والاحساس العام بان هناك شيئاً ما على وشك الحدوث فيما يت ......





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