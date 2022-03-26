حرب أوكرانيا بددت أوهاما وخلقت أخرى - عبدالله عطية شناوة

2022/03/26 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة حتى ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، كان الإنغلاق المعلوماتي هو السمة الغالبة في جميع أنحاء العالم، وباستثناء نخب محدودة امتلك أفرادها مهارات في لغات أجنبية، وقدرات مالية تسمح لهم بالوصول الى معلومات عن المجتمعات الأخرى، كانت أغلبية المجتمعات والشعوب، قابلة للقطعنة والتجييش من قبل الفئات المتنفذة فيها وصاحبة الهيمنة على وسائل الإعلام.



وهذا ما وفر لتلك الفئات إمكانية دفع مئات الملايين من مختلف الشع ......





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