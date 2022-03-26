هل يجري اعداد حلف ضد ايران ؟ - سعيد الوجاني

2022/03/26 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني يومه الاحد ، يجري انعقاد لقاء خماسي بالقدس المحتلة ، يجمع بين الدولة الصهيونية ، ودولة البحرين ، والامارات العربية المتحدة ، والمغرب ، برئاسة الولايات المتحدة الامريكية ..



وهنا لنا ملاحظتين :-- الأولى .



انّ عقد الاجتماع بالقدس ، وليس بتل ابيب ، هو اعتراف صريح وأكيد ، من قبل الأنظمة السياسية العربية الحاكمة العميلة في هذه الدول ، بان عاصمة إسرائيل الأبدية ، هي القدس ، وليس غير القدس ..



وهو اعت ......





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