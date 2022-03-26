2022/03/26 | 16:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مجموعة MBC رسميا، عن اسم برنامج مقلب الفنان رامز جلال، ضمن خريطتها البرامجية في رمضان 2022.ويحمل اسم البرنامج بحسب ما أعلنت عنه المجموعة “رامز موفي ستار”، وكشف الفنان المصري رامز جلال عن الملصق الدعائي لبرنامج المقالب الجديد الخاص به في رمضان 2022.يذكر أن مجموعة MBC كانت قد أعلنت رسميا عن […]

ظهرت المقالة MBC تكشف عن اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2022 أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (MBC تكشف عن اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2022) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (MBC تكشف عن اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).