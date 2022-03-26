وفاة أول مذيعة أطلّت على شاشة التلفزيون السوري

2022/03/26 | 17:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شُيّعت في دمشق، اليوم السبت، عن 88 عاماً الإعلامية هيام الطبّاع التي تُعتبر من مؤسسي التلفزيون السوري.وكانت الطبّاع أول امرأة أطلّت عبر شاشة التلفزيون السوري في مطلع ستينيات القرن العشرين.ونعت وزارة الإعلام ليل الجمعة “مُذيعة الزمن الجميل” ومقدّمة برنامج “نادي الأطفال” الذي كان يُعرض بالأبيض والأسود عند انطلاق البث التلفزيوني في […]

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