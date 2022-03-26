ائتلاف المالكي عن دخول الكتل الصغيرة مع التحالف الثلاثي : مصالح شخصية

2022/03/26 | 17:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، السبت، الاتفاقات والشروط التي قدمتها بعض الكتل الصغيرة للدخول مع التحالف الثلاثي في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تعبر عن “ضعفها وقلة إيمانها الوطني التي تدعي به أمام الشعب”.وقال الموسوي لوكالة / المعلومة /، إن “بعض الكتل الصغيرة حاولت استغلال الأزمات والخلافات الحاصلة بين القوى […]

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