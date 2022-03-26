البصرة.. القبض على متهمين وضبط اسلحة في حصيلة أمنية خلال 24 ساعة الماضية

2022/03/26 | 17:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم السبت، الحصيلة الامنية لافواج طوارئ شرطة البصرة خلال 24 ساعة الماضية.وذكر اعلام المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “باشرت مفارز أفواج الطوارئ بمساندة جميع مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية في عموم محافظة البصرة وذلك لحماية أرواح المواطنين ولأجل فرض هيبة الدولة والقانون ومسك المداخل والتقاطعات والشوارع […]

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القبض على متهمين وضبط اسلحة في حصيلة أمنية خلال 24 ساعة الماضية أولاً على ايرث نيوز.

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