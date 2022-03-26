2022/03/26 | 17:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

علق الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي على فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الخزعلي في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إنه "بفضل الله وتوفيقه أولًا وقبل كل شيء وثبات الوطنيين في الثبات الوطني، وكما وعد أخوكم #الثلث_الضامن_مضمون".

وأول أمس، أكد الخزعلي، على امتلاك الإطار التنسيقي "الثلث الضامن".

وقال الخزعلي في تدوينة، اطلع عليها "ألترا عراق"، "خذوها من أخيكم: بعد أن ينجلي غبار الإشاعات والحرب النفسية سيتضح أن #الثلث_الضامن_مضمون".

تأكيد الخزعلي جاء بعد بيان الإطار التنسيقي، الذي قال إنّ جلسة مجلس النواب ليوم السبت لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب، مشيرًا إلى أنّ "الثلث الضامن" الذي أنتجه قادر على تعديل أي انحراف بمسار العملية السياسية.

وقال رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي في تغريدة على تويتر، "يتمسك الإطار التنسيقي وحلفاؤه بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية، ومنع الفوضى السياسية، ومنع إنتاج حكومة ضعيفة تضر بمصالح المواطنين وتضعف من هيبة الدولة".

ورفع مجلس النواب، في وقت سابق، جلسته الاعتيادية إثر الفشل في تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية.

بدوره، حدد رئيس المجلس محمد الحلبوسي يوم 30 آذار/مارس لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا:

الصدر في بغداد والنواب يدخلون جلسة التصويت على رئيس الجمهورية

صور| جلسة انتخاب رئيس الجمهورية..



اجتماعات منفردة وأكفان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيس الخزعلي يعلّق على فشل جلسة البرلمان: وعدتكم بأن الثلث الضامن مضمون) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيس الخزعلي يعلّق على فشل جلسة البرلمان: وعدتكم بأن الثلث الضامن مضمون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).