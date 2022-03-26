الحشد يطيح بمجموعة تدعي الانتماء للهيئة داهمت محلاً في الكرادة

2022/03/26 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على مجموعة تدعي الانتماء لهيئة الحشد الشعبي، داهمت محلاً في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وعملت فوضى داخل المبنى.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ان قامت مجموعة تدعي الانتماء لهيئة الحشد الشعبي بمداهمة محل في منطقة الكرادة وعمل فوضى داخل المبنى ورفع السلاح في وجه صاحب المبنى وبشكل عشوائي، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة إلى هيئة الحشد من القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأضاف البيان، "هذا وتطمئن هيئة الحشد الشعبي المواطنين الكرام، بأنها ستقوم بملاحقة ومعاقبة كل من يحاول انتحال صفة الحشد وتشويه سمعته، أو من يقوم بممارسة الاتاوات في داخل المدن منتحلاً صفتها ومصادرة دماء الشهداء، في حين يقوم أبناء الحشد الشعبي بتقديم خدمات مدنية كبيرة داخل محافظات بلادنا الغالية".

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