"إيكاو" توافق على توسيع نطاق المجال الجوي القطري.. ماذا تعني الخطوة؟ وكيف سيبدو؟

2022/03/26 | 17:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الموافقة على البدء في إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، على نحو يسمح للمجال الجوي الجديد لقطر بالسيطرة على نطاق محدد أكثر اتساعًا للمرة الأولى.

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