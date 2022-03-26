بعد قفزات الـ 30 يوما.. إلى أين تتجه أسعار النفط؟

2022/03/26 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعةمع استمرار الحرب في أوكرانيا منذ 30 يوما، تقفز أسعار النفط في الأسواق بلا هوادة، وتتعالى تساؤلات الجميع بشأن مستقبل هذه الزيادة لتأثيرها المؤكّد على اقتصاد كل دول العالم.

حيث تم رصد رحلة أسعار النفط منذ بدء الحرب وتأثرها كذلك بأزمة "كورونا" والهجمات الحوثية على منشآت نفطية سعودية، إلى جانب توقعات الخبراء المستقبلية.

القفزة الأكبر منذ 15 سنة

ارتفع النفط بأكثر من 50 في المئة هذا العام، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 2008، وذلك حينما بلغ خام برنت 139.13 دولارًا، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 130.50 دولارًا.

وأدّت العقوبات الأميركية على روسيا لتسريع رحلة الارتفاع في أسعار النفط، والتي انطلقت بعد أن فشل المعروض في تلبية الطلب مع التعافي مِن تداعيات فيروس "كورونا".

وتزيد مخاطر نقص الإمدادات مع فرض مزيدٍ مِن العقوبات على النفط الروسي، الذي يُشكّل 10 في المئة من الإنتاج العالمي، حسب توقعات المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية".

وبخلاف حرب أوكرانيا، هناك الهجمات الإرهابية الحوثية على منشآت نفطية، وأحدثها، الجمعة، بهجوم صاروخي أصاب منشأة التخزين التابعة إلى شركة "أرامكو" النفطية السعودية، وهو ما يُؤجّج أسعار النفط، لأنه يضاعف المخاوف بشأن الإمدادات.

وخلال الأسبوع الأخير، تحرك سعر التداولات الآجلة لخام برنت صعودًا وهبوطًا حول مستوى 120 دولارًا للبرميل، قبل أن يغلق الجمعة على 120.65 دولارًا، مع اقتراب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاقٍ لوقف الاعتماد على الإمدادات الروسية.

ووفق المهندس مدحت يوسف، فإمدادات الطاقة مؤمنة ولا خوف من تأثير ارتفاع الأسعار على تلك الإمدادات، إلا أن محاولات أميركا لوقف إمدادات النفط الروسي هي ما تُثير المخاوف وتُغذّي صعود الأسعار، خاصةً أن روسيا هي أكبر منتج للنفط عالميًّا.

وأوضح أن عزل النفط الروسي يحتاج إلى توفير إمدادات موازية، وهو أمر صعب على المدى القصير مع علاقة روسيا بتحالف "أوبك+" والذي يضمن استقرار الإمدادات.

رحلة الصعود

قبل بدء الحرب بساعات، كانت أسعار النفط مستقرة دون أعلى مستوياتها منذ 2014، وسجل خام برنت آنذاك 96.84 دولارًا للبرميل بنهاية يوم 23 فبراير، ومع بدء العمليات العسكرية تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014، وتجاوز بعدها بساعات الـ 105 دولارات للبرميل قبل أن يهبط عند التسوية لـ 99.08 دولارات للبرميل.

وظلت أسعار النفط تحوم حول ذلك المستوى صعودًا وهبوطًا، إلى أن أعلنت واشنطن أنها تدرس مع حلفائها الأوروبيين حظر استيراد النفط الروسي وتأخّر التوصّل لاتفاق مع إيران، فقفزت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2008 وسجّل خام برنت 139.11 دولارًا، قبل أن يفقد بعض المكاسب ليسجّل عند التسوية 124.71 دولارًا.

وبعد 30 يومًا على الحرب، وبنهاية تعاملات الجمعة 25 مارس، ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر من واحدٍ في المئة إلى أكثر من 120 دولارًا للبرميل بعد إقبال التجّار على عمليات شراء إثر هجوم صاروخي على منشأة لتوزيع النفط في السعودية، لكن احتمال سحب الولايات المتحدة من احتياطيات النفط هدأ مخاوفهم.

وارتفع خام برنت عند إغلاق الجمعة 1.62 دولارًا أو 1.4 في المئة إلى 120.65 دولارا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولارًا أو 1.4 في المئة إلى 113.90 دولارًا.



وحقق الخامان القياسيان أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ ثلاثة أسابيع، وارتفع خام برنت أكثر من 11.5 في المئة وغرب تكساس الوسيط 8.8 في المئة.

وأعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، أنها لن تتحمل مسؤولية أي توقف لإمدادات النفط إذا ما استمرت هجمات الحوثيين عليها.

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