ميسي يوجه رسالة لجماهير التانجو

2022/03/26 | 17:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسالة إلى الجماهير منتخب بلاده التي ساندت الفريق في مباراة فنزويلا بتصفيات المونديال.وقال ميسي في تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “أردت أن أشكر كل الدعم الذي قدموه لنا في هذه التصفيات، لحسن الحظ تمكنا من تحقيق الهدف وسنلتقي في قطر بإذن الله”.وأضاف “من الرائع […]

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