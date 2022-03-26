إبراهيموفيتش: الظاهرة أفضل لاعب كرة القدم في التاريخ

2022/03/26 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم بالنسبة له.

وقال إبراهيموفيتش، خلال حوار مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”: “بالنسبة لي، فإن رونالدو (الظاهرة) هو أفضل لاعب في التاريخ..



لقد أُعجبت به”.

وأضاف: “لقد فعل رونالدو أشياء أراد الجميع القيام بها..



أشياء لم يسبق لها مثيل، وحاول الجميع تقليدها”.

وتابع: “عندما كنا نذهب للعب مع الأصدقاء، كنا نحاول جميعًا أن نفعل نفس الأشياء التي يفعلها، وقد التقيت به ولعبت ضده..



للأسف لم ألعب معه أبدًا..



لكن فجأة أصبح كل شيء غير واقعي حقيقيًا”.

يذكر أن إبراهيموفيتش، صاحب الـ40 عامًا، سجل 8 أهداف خلال 22 مباراة خاضها في جميع المسابقات، هذا الموسم، وغاب عن 15 لقاءً بسبب الإصابة.

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