ميسي يلمح لاحتمالية اعتزال اللعب دوليا عقب نهائيات كأس العالم

2022/03/26 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي، أنه سيعيد النظر في الكثير من الأمور عقب نهائيات كأس العالم، دون أن يؤكد ما إذا كان سيستمر مع منتخب الأرجنتين عقب البطولة أم لا.

وأوضح ميسي، أنه بعد المونديال سيكون عليه أن يعيد النظر في الكثير من الأشياء، سواء سارت الأمور على نحو جيد أو سيئ، متمنياً أن تسير على نحو جيد.

وعن دعم الجمهور له خلال المباراة التي سجل فيها الهدف الثالث، أضاف ميسي، أنها ليست المرة الأولى التي شعر فيها بهذا الدعم، وهو سعيد للغاية لوجوده في بلاده.

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