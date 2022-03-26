2022/03/26 | 17:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعي الانتماء له.. الحشد يقبض على مجموعة عملت فوضى داخل مبنى في الكرادة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/26 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدعي الانتماء له.. الحشد يقبض على مجموعة عملت فوضى داخل مبنى في الكرادة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدعي الانتماء له.. الحشد يقبض على مجموعة عملت فوضى داخل مبنى في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).