منتسب أمني ينفذ “دكة عشائرية” على محل لبيع المياه المعدنية شرقي بغداد

2022/03/26 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بقيام منتسب في الشرطة الاتحادية بتنفيذ “دكة عشائرية” على محل لبيع المياه المعدنية شرقي بغداد.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “منتسب في الشرطة الاتحادية نفذ دكة عشائرية على محل لبيع المياه المعدنية ضمن منطقة الامين الثانية شرق العاصمة بغداد”.واضاف انه “بسبب خلاف على خزان مياه دون […]

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